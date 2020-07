Bordeaux, Samuel Kalu positivo al Covid-19: l'attaccante è a casa in quarantena

Una positività in casa Bordeaux. Lo scorso 6 luglio il club aveva annunciato che un tesserato aveva contratto il Covid-19. L’AFP ha però rivelato che il giocatore in questione è Samuel Kalu, rientrato in Francia dalla Nigeria all’inizio del mese dopo il lockdown. L'attaccante 1997 non aveva ripreso la preparazione e in questo periodo sta effettuando le due settimane di quarantena presso la propria abitazione