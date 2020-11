Bordeaux travolto dal Monaco, Koscielny: "Un naufragio collettivo, rispettiamo questo club"

Brutta sconfitta rimediata dal Bordeaux, travolto con quattro gol dal Monaco. Dopo la gara Laurent Koscienly ha detto: "Dopo il primo gol, è stato un disastro collettivo. Ogni volta che subisci un gol, il mondo va in pezzi. Invece l'inizio della partita non è stato male. Dopodiché, hai bisogno di un po 'di orgoglio, un po' di autostima. Lo sport richiede impegno, non solo qualità tecnica o fisica. Devi mostrare carattere. La domanda è: cosa vuoi fare della tua carriera? La differenza sta nello stato d'animo e nella mentalità. Dobbiamo rispettare il Bordeaux che è un club storico. Se non hai voglia di fare lo sforzo, qualcun altro prenderà il tuo posto e finirai in un club inferiore", le parole da capitano dell'ex Arsenal.