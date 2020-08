Bordeaux, trovato l'accordo per la risoluzione di Paulo Sousa: Gasset sarà il nuovo mister

Paulo Sousa ha trovato l'accordo con il Bordeaux per la risoluzione del contratto. Lo annuncia L'Equipe: in mattinata, il tecnico portoghese si libererà dal club francese, al quale era legato per altri due anni. Una trattativa tutt'altro che semplice, che si è conclusa in modo positivo in nottata: il posto dell'ex allenatore della Fiorentina sarà preso da Jean-Louis Gasset.