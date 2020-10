Bordeuax, luce verde per Ben Arfa: contro l'Olympique Marsiglia ci sarà

vedi letture

Luce verde per Hatem Ben Arfa. Jean-Louis Gasset, tecnico del Bordeaux, intervenuto in conferenza stampa, ha affermato che Ben Arfa è pronto per scendere in campo contro l'Olympique Marsiglia: "Non sta male fisicamente, è già in forma. Il talento c'è, non ha dimenticato nulla. Ho detto che era un genio, ma lo è ancora. Deve solo ritrovare il suo ritmo, perché ha avuto uno stop abbastanza lungo".