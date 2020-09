Boris Johnson gela la Premier League. Niente stadi aperti a partire da ottobre

Sarà un ritorno ancora all'insegna del silenzio sugli spalti per la Premier League. Come annunciato dal Govern britannico nella giornata di lunedì, infatti, non vi sarà a partire dal mese di ottobre alcun via libera all'afflusso di tifosi negli stadi della massima serie inglese (in realtà se ne parlava solo per alcuni e fino ad un massimo del 25% della capienza totale). Alla base della decisione dell'esecutivo guidato da Boris Johnson la nuova ondata di contagi che sta colpendo il Regno Unito.