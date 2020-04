Borussia Dortmumd, Liverpool fuori dalla corsa per Jadon Sancho: United favorito

Secondo le ultime indiscrezioni di Football Insider, il Liverpool si sarebbe chiamato fuori dalla corsa per l'attaccante del Borussia Dortmund Jadon Sancho. I Reds non sono disposti infatti a soddisfare la valutazione di 100 milioni di sterline che il Dortmund ha chiesto per il giocatore inglese. Il Manchester United continua ad essere favorito per l'acquisto del giocatore.