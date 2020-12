Borussia Dortmund, a gennaio si discuterà del rinnovo di Favre. La permanenza non è certa

Il Borussia Dortmund e il tecnico Lucien Favre a gennaio si siederanno al tavolo delle trattative per discutere del rinnovo del contratto. Lo riferisce la Ruhr Nachrichten spiegando che i due secondi posti in Budesliga e i due ottavi di finale di Champions League conquistati negli ultimi anni sulla panchina giallonera potrebbero non bastare a Favre per restare alla guida del club.