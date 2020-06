Borussia Dortmund, Brandt: "Vittoria molto importante, ma non è stata una bella gara"

Grazie al gol decisivo di Emre Can, il Borussia Dortmund ha battuto 1-0 l'Hertha Berlino e dopo la gara Julian Brandt ha parlato così della prestazione dei gialloneri: “Quando gli avversari stanno bassi e si difendono bene, fai fatica ogni tanto. Ma la cosa bella è che c'è così tanta qualità nella squadra possiamo approfittare delle occasione che creiamo, come ha fatto Emre e alla fine abbiamo vinto. Certo, avrei preferito segnare più gol. Ma è stato un turno importante per noi. Il M'Gladbach e il Leverkusen hanno perso, il Lipsia ha pareggiato. Volevamo davvero segnare per ottenere la qualificazione in Champions League il più rapidamente possibile. Oggi abbiamo fatto un passo da gigante e ma non nascondo che non abbiamo giocato bene".