Borussia Dortmund, dalla Spagna: Haaland può partire in estate per 75 milioni di euro

Settantacinque milioni di euro. Sarebbe questo il prezzo del cartellino fissato da Mino Raiola per il cartellino di Erling Haaland al momento dell’approdo dell’attaccante norvegese al Borussia Dortmund. Questa è la rivelazione emersa in Spagna nel programma ‘Onze’ di Esport3 e rilanciata dal Mundo Deportivo. Tale cifra, si legge, è stata pattuita fra le parti per una eventuale cessione dell’ex Salisburgo al termine della sua seconda stagione con il club giallonero e alla quale andrebbe comunque aggiunta la commissione per l’agente italo-olandese e quella per il padre che cura gli interessi del bomber del Borussia.