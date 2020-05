Borussia Dortmund, Delaney: "Non sono al 100%, difficile giocare tante gare ravvicinate"

vedi letture

Altra vittoria per il Borussia Dortmund che ieri ha battuto in trasferta il Wolfsburg con una prestazione difficile ma efficace: "Fisicamente non siamo abituati a giocare tante gare, ma questo vale anche per Wolfsburg", ha ammesso Thomas Delaney dopo la gara: "Non sono ancora al 100 %, la mia condizione ha ancora un piccolo margine di miglioramento. In una partita a volte puoi perdere il controllo e giocando così tante gare capiterà anche nelle prossime settimane". Il Borussia Dortmund infatti tornerà in campo martedì per la super sfida contro il Bayern Monaco.