Borussia Dortmund, Emre Can: "Felicissimo del ritorno in Champions League"

Emre Can, ex centrocampista della Juventus, protagonista con la maglia del Borussia Dortmund nella gara d'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Paris Saint Germain, ha affidato al suo profilo Instagram tutta la sua gioia per la vittoria dei gialloneri: "Felicissimo di tornare in Champions League! Lo stadio ti dà una grande carica: ho la pelle d'oca! Ora testa a sabato!".