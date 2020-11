Borussia Dortmund, Emre Can torna a disposizione dopo la positività al COVID-19

Attraverso i propri canali ufficiali, il Borussia Dortmund ha annunciato il rientro in squadra di Emre Can. L'ex centrocampista della Juventus è tornato ad allenarsi stamattina dopo 14 giorni di assenza dovuti alla positività al COVID-19. Buone notizie, dunque, per Lucien Favre, che recupera un elemento importante in vista della sfida contro il Bayern Monaco.