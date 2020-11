Borussia Dortmund, Favre: "Buona gara, ma non è bastato per la vittoria"

Il Borussia Dortmund deve piegarsi ai campioni d'Europa in carica del Bayern Monaco. I gialloneri perdono il Der Klassiker e adesso hanno tre punti di distacco dai bavaresi. A fine match Lucien Favre analizza così il match: "Nel complesso è stata una buona gara, abbiamo avuto tante occasioni, non solo nel secondo tempo, potevamo fare di meglio, non ci siamo riusciti. Peccato, cercheremo di far meglio in altre circostanze".