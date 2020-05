Borussia Dortmund, Favre: "Emre Can e Reyna a disposizione, out Witsel e Reus"

Lucien Favre, tecnico del Borussia Dortmund, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Wolfsburg: "Axel Witsel non sarà disponibile domani, mentre Emre Can e Reyna da oggi potranno allenarsi con il resto del gruppo. Reus non è ancora recuperato, speriamo che possa tornare al più presto".

La sfida con il Wolfsburg?

"Hanno cambiato diverse cose ed adesso hanno trovato la giusta quadratura. Hanno raggiunto il giusto equilibrio ed ora sono una squadra davvero solida".

Brandt?

"Può giocare in più posizioni e di adatta a diversi moduli. Brandt è un giocatore davvero forte e fornisce più soluzioni all'allenatore".