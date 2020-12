Borussia Dortmund, Favre esonerato. Squadra a Terzic già da questo pomeriggio

La pesantissima sconfitta di ieri del Borussia Dortmund, battuto 1-5 dal neo-promosso Stoccarda tra le mura amiche, rischia di costare a brevissimo il posto dell'allenatore Lucien Favre. Secondo quanto affermato dalla Bild, la società giallo-nera, avversaria della Lazio in Champions, avrebbe già optato per l'esonero, ed affiderebbe la squadra temporaneamente al vice Edin Terzic, allenatore anche della squadra U23, anche perché per la prossima stagione sarebbe già stato raggiunto un accordo con Marco Rose, attualmente tecnico del Borussia Moenchengladbach, che invece - sempre per incroci con italiane - ha eliminato l'Inter dalla Champions.