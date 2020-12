Borussia Dortmund, Favre: "Felice per i tre punti e il passaggio da prima del girone"

Lucien Favre, tecnico del Borussia Dortmund, si è detto felice del passaggio del turno come prima squadra del girone F, quello della Lazio: "Sono davvero soddisfatto della vittoria contro lo Zenit, arrivata in rimonta. Non ho nulla da lamentare ai ragazzi, anzi: hanno lottato fino alla fine portando a casa tre punti importantissimi. Bel gioco? Bisogna essere realistici, non sempre possiamo avere cinque-sei occasioni per tempo".