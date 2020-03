Borussia Dortmund, Favre: "Misure anti-coranivrus? Ci salutiamo con il pugno"

Il tecnico del Borussia Dortmund Lucien Favre, intervenuto in conferenza stampa ha parlato anche dell'emergenza legata al Coronavirus: "Abbiamo parlato del Coronavirus con il nostro staff medico. Abbiamo preso misure molto semplici, come evitare le strette di mano. Ora ci salutiamo con il pugno chiuso. Dobbiamo evitare selfie con i tifosi in zone molto affollate. Dobbiamo cercare di restare razionali, cercando di non esagerare troppo con tutta questa situazione.