Borussia Dortmund, Favre: "Zagadou non tornerà a giocare in questa stagione"

vedi letture

Dopo la lunga pausa dovuta al Coronavirus, Zagadou non tornerà a giocare il campionato tedesco. Il difensore del Borussia Dortmund ha subito un brutto infortunio al ginocchio lo scorso marzo e il tecnico dei gialloneri Luciene Favre ha rivelato che non tornerà in campo per questo finale di stagione: "Zagadou non giocherà in questa stagione", ha detto il tecnico dopo il 4-0 rifilato allo Schalke 04.