Borussia Dortmund, fissata una deadline per Sancho. Nessun passo indietro sulla richiesta

vedi letture

Il Borussia Dortmund non si muoverà dalla richiesta 120 milioni per Jadon Sancho. Lo riporta il Kicker, che aggiunge un ulteriore dettaglio: una deadline fissata al 10 giugno per le squadre interessate. Si è fatto avanti fin qui il Manchester United con una proposta che non ha soddisfatto i tedeschi.