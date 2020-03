Borussia Dortmund, fissato il prezzo di Sancho: chi lo vorrà, dovrà pagare 140 milioni

Centoquaranta milioni di euro. E' il prezzo, scrive la 'Bild', fissato dal Borussia Dortmund per l'eventuale cessione del talento inglese Jadon Sancho. Acquistato nell'estate 2017 per 8 milioni di euro, Sancho piace molto in Premier League e in particolare a Manchester United e Chelsea.