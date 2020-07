Borussia Dortmund, fissato il prezzo per Sancho: servono 130 milioni per l'esterno inglese

vedi letture

Il Borussia Dortmund non accetterà offerte minori di 130 milioni di euro per Jadon Sancho. L'esterno inglese, seguito da tempo dal Manchester United, partirà soltanto per un'offerta pari o superiore: come riportato dal Manchester Evening News, serve una cifra elevata per poter convincere la società giallonera. Il calciatore ex Manchester City ha un accordo con il club tedesco fino al 2022.