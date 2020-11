Borussia Dortmund, Haaland ha l'accordo verbale per partire nel 2022: Real Madrid in pole

Quale sarà il futuro di Erling Braut Haaland? Come riporta AS l'attaccante norvegese del Borussia Dortmund ha un accordo verbale con i gialloneri per lasciare il club nel 2022. Il Real Madrid al momento è in pole, ma nelle ultime settimane ha preso forza la candidatura del Manchester United.