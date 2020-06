Borussia Dortmund, Haaland: "Ho aspettato la mia occasione e colpito, tre punti importanti"

Entrato nel secondo tempo della sfida contro il Fortuna Dusseldorf, Erling Haaland è risultato subito decisivo e in pieno recupero ha regalato al Borussia Dortmund la vittoria tanto cercata per tutta la gara: “Ho sempre aspettato la mia occasione", ha detto l'ex Salisburgo dopo la gara. "Ero contento quando sono entrato e poisegnato il goal. Questi sono tre punti importanti. È positivo che siamo tornati a vincere dopo la partita contro il Bayern e ora dobbiamo pensare di nuovo partita per partita. Il Dusseldorf non ha giocato tatticamente male, ma le buone squadre vincono anche nelle brutte giornate. Cerchiamo di continuare a vincere ogni partita, e poi vedremo a cosa servirà".