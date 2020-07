Borussia Dortmund, Haaland: "Il mio obiettivo è vincere con questa squadra la Bundesliga"

vedi letture

Intervistato da Sport Bild, Erling Haaland ha parlato dei suoi obiettivi: "Ho un contratto fino al 2024 e in ogni caso il mio grande obiettivo è vincere il titolo con il Borussia Dortmund, festeggiando un fantastico successo con i nostri tifosi. Abbiamo la qualità per vincere la Bundesliga ma la consistenza del Bayern è impressionante. Dobbiamo continuare a crescere come abbiamo fatto nella seconda parte di stagione". Relativamente al suo approdo a Dortmund: "Una volta ero con mio padre e abbiamo visto in TV una partita del Borussia Dortmund. Gli ho detto: 'Immagina se giocassi in questa atmosfera con questa squadra in questo stadio. Sarebbe grande'".