Borussia Dortmund, Haaland ko: salta la sfida con il Paderborn

vedi letture

Il tecnico del Borussia Dortmund Lucien Favre, intervenuto in conferenza stampa, ha confermato che Haaland non sarà fra i convocati per la sfida con il Paderborn. La stella dei gialloneri è uscita anzitempo nel corso della sfida con il Bayern Monaco. Niente di serio per il norvegese, tuttavia non sarà rischiato per la prossima gara di Bundesliga.