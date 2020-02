vedi letture

Borussia Dortmund, Haaland: "Messi o Ronaldo? Non so scegliere, adoro entrambi"

Intervista a 4-3-3 per Erling Braut Haaland del Borussia Dortmund. "E' stato un bel mese, sono arrivato in un grande club con giocatori importanti. E' bello giocare con loro. Non potevo immaginare di iniziare così ma mi lascia affamato per fare di più".

Messi o Ronaldo? "Non posso rispondere. Mi piacciono entrambi, sono entrambi fantastici".

Tre Mondiali o tre Champions? "Metà di ognuna... Devo dire Mondiali".