Borussia Dortmund, Haaland mostruoso: undicesimo gol in Champions League in 13 partite

Continua a mietere record Erling Haaland con la maglia del Borussia Dortmund. Con la doppietta di questa sera nel match in casa del Club Brugge l’ariete norvegese ha messo a segno 13 gol in undici presenze in Champions League. L’ex Salisburgo, complessivamente, ha realizzato 25 gol in 28 partite con il Dortmund in tutte le competizioni. I dati sono forniti da OPTA.