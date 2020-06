Borussia Dortmund, Haaland torna in gruppo. Il norvegese punta a recuperare per domani

Erling Haaland è tornato ad allenarsi col gruppo. L'attaccante norvegese ha saltato l'ultima partita di campionato contro il Paderborn a seguito dell'infortunio rimediato nel corso del Klassiker per uno scontro fortuito con l'arbitro che gli ha causato un problema al ginocchio. Possibile il suo impiego domani in casa contro l'Hertha Berlino: "Dobbiamo valutare le sue condizioni" ha risposto cauto Lucien Favre in merito. Non ci sarà di sicuro, invece, Mats Hummels. Il centrale difensivo contro il Paderborn ha rimediato un giallo che gli vale un turno di squalifica.