Borussia Dortmund, Hazard scherza su Haaland: "Segna troppo, deve fare più assist"

Autore del gol del momentaneo vantaggio contro il Borussia Monchengladbach, nel successo per 2-1 del suo Borussia Dortmund, Thorgan Hazard scherza su Erling Haaland, autore dell'assist. Il primo, da quando è al Borussia: "Segna troppo, deve servire più assist" ha scherzato il belga, che ha aggiunto: "L'altra volta glie ne ho servito uno io, quindi ora siamo 1-1. La prossima volta gli servirò nuovamente io un assist". Si è trattato di un gol dell'ex per Hazard, che sabato ha giocato al Borussia-Park per la prima volta da avversario. In questa stagione per lui, 5 reti e 10 assist in Bundesliga.