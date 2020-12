Borussia Dortmund, il Chelsea sfida City e Real per Haaland: operazione da 75 milioni di euro

Il Chelsea fa sul serio per Erling Haaland. Come riporta il portale 90min, i Blues sarebbero infatti in lizza con Manchester City e Real Madrid per aggiudicarsi il talentoso attaccante del Borussia Dortmund durante la prossima estate. Il centravanti classe 2000, ambito anche dalla Juventus, potrà liberarsi dal Borussia Dortmund per "soli" 75 milioni di euro in virtù di una speciale clausola inserita nel suo contratto.