Borussia Dortmund, il club si aspetta la permanenza di Sancho. E chiede 115 milioni

Il Borussia Dortmund si aspetta che Jadon Sancho rimanga anche la prossima stagione. Tuttavia, una fonte ha rivelato a Sky Sports che è ancora probabile il suo trasferimento. Al giocatore restano due anni di contratto col BVB, che è disposto a cedere il suo gioiello per non meno di 115 milioni. Da tempo sul giocatore c'è il Manchester United, pronto anche a dargli la mitica numero 7, appartenuta a campioni come Best, Beckham e Cristiano Ronaldo.