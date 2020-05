Borussia Dortmund, il club vuole blindare la nuova stellina Giovanni Reyna

vedi letture

Secondo quanto riportato da Kicker, il Borussia Dortmund sta lavorando al rinnovo di contratto del centrocampista offensivo statunitense Giovanni Reyna, una delle più grandi rivelazioni della stagione in Bundesliga. A soli 17 anni ha già giocato diverse partite in prima squadra, con i gialloneri che stanno provando a portare l'attuale accordo in scadenza nel 2021 al 2023 per evitare le voci di mercato che potrebbero nascere in seguito al suo ottimo esordio nel calcio professionistico.