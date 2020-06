Borussia Dortmund, il ds Zorc: "Sarebbe giusto allungare il calciomercato"

Michael Zorc, direttore sportivo del Borussia Dortmund, ha parlato del prossimo mercato nel corso della conferenza stampa di presentazione della sfida contro il Lipsia: "Estendere la finestra di mercato avrebbe un senso e penso che sia una buona decisione da prendere. E' difficile fare previsioni su come andrà. Ogni club ha subito tante perdite e quindi non sarà un anno boom per il calciomercato". Poi parlando delle ultime due gare di Bundes dopo la vittoria del titolo da parte del Bayern Monaco: "Il nostro obiettivo è arrivare al secondo posto, è una questione di prestigio, però per difendere la nostra posizione avremo bisogno di una prestazione totalmente diversa rispetta a quella contro il Mainz".