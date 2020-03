Borussia Dortmund, il ds Zorc sul mercato: "Non sarà un'estate piacevole"

vedi letture

Michael Zorc, direttore sportivo del Borussia Dortmund, ha parlato a Kicker del mercato della prossima estate ovviamente segnato dalla pandemia che ha colpito il mondo in queste settimane: "C'è molta incertezza in tutti i club. Non sarà un'estate piacevole. Dopo tutto, non sappiamo neanche quando giocheremo di nuovo. Dobbiamo prima gestire e superare questa situazione di crisi".