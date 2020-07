Borussia Dortmund, individuato il possibile sostituto di Sancho: è Depay del Lione

vedi letture

Secondo quanto riportato da Bild, il Borussia Dortmund si starebbe preparando a sostituire l'eventuale partenza di Sancho. Nel mirino c'è Memphis Depay, attaccante e simbolo del Lione che la prossima settimana affronterà la Juventus, che potrebbe lasciare la Francia per giocare ancora in Champions League, possibile col Lione solo in caso di vittoria del trofeo in questo finale di stagione.