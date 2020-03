Borussia Dortmund, l'addio silenzioso di Gotze: nessuna trattativa per il rinnovo

Mario Gotze in estate lascerà il Borussia Dortmund. Come se legge sulle pagine di AS, in questi giorni difficili causati dal Coronavirus, in casa Dortmund si sta consumando l'addio silenzioso di Gotez. Il giocatore, che ha uno degli stipendi più alti del club, in questa stagione ha giocato pochissimo e non è contento della sua situazione. Il suo contratto scadrà fra pochi mesi, e anche da parte del club non c'è nessuna intenzione di sedersi ad un tavolo per iniziare a trattare il rinnovo.