Borussia Dortmund, la gioia del debuttante Raschl: "Felice e orgoglioso"

E' comunque felice del suo debutto in Bundesliga Tobi Raschl. Il calciatore del Borussia Dortmund ha così commentato: "Nonostante il risultato, è stata una bella sensazione. Sono felice e orgoglioso. Anche se il risultato non è stato buono e non abbiamo avuto una bella conclusione di stagione, è stato un passo importante per me".