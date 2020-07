Borussia Dortmund, la gioia di Bellingham: "Non vedo l'ora di giocare di fronte ai tifosi"

Il neo acquisto del Borussia Dortmund Jude Bellingham ha espresso le sue prime impressioni dal suo arrivo in giallonero: "Sono incredibilmente entusiasta di essere entrato a far parte di uno dei più grandi club d'Europa. La direzione in cui si stanno dirigendo e quanto aiutano a migliorare i giovani giocatori hanno reso la decisione facile per me e la mia famiglia. Non vedo l'ora di giocare di fronte a tutti i tifosi quando torneranno in uno degli stadi più belli del mondo".