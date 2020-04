Borussia Dortmund, lo Spartak Mosca non eserciterà il diritto di riscatto per Schurrle

Lo Spartak Mosca non eserciterà l'opzione di acquisto per André Schurrle. L'accordo con il Borussia Dortmund prevedeva il diritto di riscatto in favore del club russo per una cifra di circa sette milioni ma, per il momento, il campione del mondo 2014 tornerà in giallonero. Lo ha confermato il direttore sportivo dello Spartak, Tomas Zorn: “È così. Abbiamo concordato con André di non esercitare l'opzione di acquisto. È un calciatore eccezionale, che ha arricchito la nostra giovane squadra con la sua esperienza". Schurrle, 29 anni, ha un contratto in scadenza a giugno 2021.