Borussia Dortmund, maglia di riscaldamento per George Floyd: "Senza giustizia non c'è pace"

"No justice, no peace". Senza giustizia non c'è pace. E' questo lo slogan mostrato dal Borussia Dortmund sulle maglie utilizzate per il riscaldamento prima della sfida all'Hertha Berlino. Ma non solo. Anche la scritta 'Human' campeggia su un'altra t-shirt, quella di Roman Burki e di Alex Witsel ad esempio. Ovviamente per omaggiare George Floyd e la lotta al razzismo che non riguarda solo gli Stati Uniti.