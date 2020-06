Borussia Dortmund-Mainz, le formazioni ufficiali: Sancho e Hazard a supporto di Haaland

Il Borussia Dortmund non può più raggiungere il Bayern Monaco, ma i gialloneri vogliono assolutamente conquistare il secondo posto finale. Favre non fa turnover e manda in campo Haaland, supportato da Sancho e Hazard. A centrocampo Witsel e Brandt, con Can che si posizionerà nei tre di difesa. Ecco le formazioni ufficiali del match:

BORUSSIA DORTMUND (3-4-3): Burki; Piszczek, Hummels, Can; Hakimi, Brandt, Witsel, Guerreiro; Hazard, Haaland, Sancho. Allenatore: Lucien Favre

MAINZ (4-2-3-1): Muller; Baku, Juste, Niakhaté, Martin; Malong, Latza; Onisiwo, Boetius, Burkardt; Mateta. Allenatore: Achim Beierlorzer