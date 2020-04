Borussia Dortmund, Ocampos fra gli obiettivi per il dopo-Sancho

vedi letture

Lucas Ocampos è uno dei migliori acquisti del Siviglia di questa stagione. L'argentino, trasferitosi dal Marsiglia per 15 milioni, si è fin qui distinto segnando 12 reti in 29 partite. Al punto che il suo valore si è impennato anche a seguito dell'interesse suscitato nei grandi club europei. Fra questi, riporta la Bild, il Borussia Dortmund che si sta già guardando intorno per sostituire Jadon Sancho, probabile partente. La clausola rescissoria dell'ex Genoa e Milan è di 70 milioni di euro e il contratto in scadenza nel 2024.