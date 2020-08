Borussia Dortmund, Piszczek: "E' la mia ultima stagione, lascio la carica di vice-capitano"

Il difensore del Borussia Dortmund Lukasz Piszczek ha annunciato di essersi dimesso dal ruolo di vice-capitano del BVB per quella che sarà la sua ultima stagione al club della Bundesliga: "La stagione 2020/21 sarà l'ultima da calciatore professionista. Voglio godermi questa stagione nel modo più consapevole possibile. Negli ultimi anni ho sempre amato assumermi responsabilità insieme ad alcuni miei colleghi e guidare la squadra anche come vice-capitano. Ora vorrei contribuire attivamente a plasmare la transizione e aiutare gli altri ad essere coinvolti. Per questo ho deciso di rinunciare alla carica di vice-capitano e anche al mio posto nel consiglio di squadra. Ma continuerò ad aiutare perché so che la mia opinione è apprezzata nello spogliatoio. Continuerò a esprimerli in futuro e sarò a disposizione dei ragazzi con i miei consigli su qualsiasi domanda mi pongono".