Borussia Dortmund, Reus verso il recupero: il tedesco spera di tornare in campo a maggio

Il Borussia Dortmund, come altre squadre in Germania, è tornato ad allenarsi in campo. Regole ferree: massimo due giocatori, distanti, niente spogliatoio. La doccia si fa rigorosamente nella propria abitazione. La pausa forzata e questi allenamenti quasi personalizzati, potranno permettere a Marco Reus di tornare in campo quando ripartiranno i campionati. Il capitano del Borussia Dortmund non è ancora al meglio dopo l'infortunio all'adduttore subito ad inizio febbraio: questa sosta, che nessuno avrebbe voluto, può permettergli di tornare in campo a maggio. Lo riporta Sport Bild.