Borussia Dortmund, Sancho dice no al Chelsea. Man United favorito, occhio al Real Madrid

L'edizione odierna di Diario Madridista racconta della corsa a Jadon Sancho da parte dei principali club europei. L'esterno inglese del Borussia Dortmund è ambitissimo, soprattutto in patria, dove al momento la squadra più accreditata sembra essere il Manchester United, specialmente dopo il rifiuto del classe 2000 nei confronti del Chelsea. Sancho, si legge, non è interessato a unirsi ai Blues, a differenza dei Red Devils con cui è in discussioni ormai da settimane, anche se sullo sfondo, come opzione concreta, rimane sempre il Real Madrid.