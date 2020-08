Borussia Dortmund, Sancho fa già la chioccia: "Abbiamo tanti giovani, cerco di essere una guida"

Prima uscita stagionale per il Borussia Dortmund, che ieri ha battuto 6-0 in amichevole l'Altach. .Tra i protagonisti della sfida anche Jadon Sancho, a lungo dato per partente. L'inglese a fine partita ha parlato del suo ruolo importante nella squadra: "Adoro giocare con questi compagni. Questo è un gruppo speciale e abbiamo molti giovani di talento. Sono davvero felice di condividere questa esperienza con loro, mi metto nei nei loro panni e so come si vive tutto questo. Sto solo cercando di guidarli, di dir loro cosa va bene e cosa non va bene, e spero anche di riuscire a motivarli". Il riferimento è soprattutto al connazionale Jude Bellingham, passato in giallonero per quasi 30 milioni.