Borussia Dortmund, Sancho segna e si toglie la maglia: "Giustizia per George Floyd"

Anche Jadon Sancho si unisce al coro delle proteste che si stanno svolgendo in questi giorni negli Stati Uniti in seguito alla morte di George Floyd, soffocato dopo essere stato tenuto a terra per oltre otto minuti dal ginocchio di un membro delle forze dell’ordine di Minneapolis. Dopo il gol del 2-0 realizzato contro il Paderborn, l’attaccante del Borussia Dortmund si è tolto la maglia, mostrando al di sotto una t-shirt con una scritta che non ha bisogno di troppe spiegazioni: “Justice for George Floyd”. Nella giornata di oggi anche Marcus Thuram aveva reso omaggio al movimento Black Lives Matters.