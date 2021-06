Borussia Dortmund, Terzic nuovo direttore tecnico: "Non vedo l'ora di iniziare. Rose grande allenatore"

"Non vedo l'ora di cominciare questa nuova avventura". Così Edin Terzic, nuovo direttore tecnico del Borussia Dortmund intervistato dal sito ufficiale dei gialloneri: "L'idea è nata nel corso della nostra nostra analisi stagionale. Insieme a Hans-Joachim Watzke, Michael Zorc, Sebastian Kehl abbiamo sviluppato insieme un profilo dei requisiti e definito la mia area di responsabilità. Marco Rose? Mi ha sempre chiesto di far parte del suo staff. Credo che Marco avesse capito che questa scelta non è stata facile per me e alla fine accettato che io abbia deciso di ricoprire questa nuova posizione. Ovviamente lavoreremo insieme a stretto contatto, anche non saremo seduti fianco a fianco in panchina. Il Dortmund ha preso un allenatore eccezionale, sono certo che avremo grandi successi insieme".