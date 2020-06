Borussia Dortmund, una tournée virtuale per sostituire il viaggio annullato in Asia

vedi letture

Il Borussia Dortmund ha deciso di annullare il tour in Asia a causa della pandemia, ma il direttore marketing Carsten Cramer ha studiato un modo per permettere ai 30 fan club in giro per il mondo di vivere una sorta di tour virtuale. I sostenitori del club potranno incontrare i giocatori virtualmente e potranno anche seguire alcune sessioni di allenamento dal vivo. Un modo per permettere ai tifosi di stare vicino ai gialloneri anche mentre si allenano in Germania. A riportarlo è Sport1.