Borussia Dortmund, Watzke: "Terzic pronto per guidarci. Le voci su Rose? Non so nulla"

A seguito del sorprendente esonero, arrivato nella giornata di ieri, di Lucien Favre da parte del Borussia Dortmund, l’ad del club tedesco Hans-Joachim Watzke ha chiarito i motivi della scelta di Edin Terzic quale nuovo tecnico della prima squadra nonostante abbia solo 38 anni: “Abbiamo preso con noi Edin nel 2018 - spiega a SportBild - in modo che fossimo già pronti per una eventualità del genere. Ci fidiamo di lui per il ruolo che gli abbiamo assegnato. Adesso ha un contratto fino al 30 giugno, ma non ci mancano le opzioni per il rinnovare”.

Watzke, poi, ha commentato le voci continue che vogliono il Dortmund sulle tracce di Marco Rose, attuale tecnico del Borussia Moenchengladbach: “Ho letto spesso di queste voci sui quotidiani così come di una clausola rescissoria presente nel suo contratto. La realtà è che non so niente di tutto questo”.

Spazio, infine, ad un pensiero sull’esonero di Lucien Favre: “E’ stata una scelta dolorosa anche perché decisioni come questa non sono state così frequenti negli ultimi dieci anni. Lucien ha fatto un buon lavoro qui e ci ha portato per due volte al secondo posto in Bundesliga. Ci tengo a ringraziarlo personalmente, ma ancora non sono riuscito a sentirlo. Probabilmente ha molte cose a cui pensare in questo momento”.